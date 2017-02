Banda Maragá fará show nesta quinta, em Caxias

Música 16/02/2017 | 07h30 Atualizada em

Banda é a atração do dia no Projeto Ocupa Imigrante

Foto: Paulo Pretz / Divulgação

As canções autorais irão compor o repertório da apresentação da banda Maragá, nesta quinta-feira, às 19h, no Monumento ao Imigrante. Formada por Pippo Pezzini (violão, guitarra e voz), Bruno Ortiz (bateria e voz), Diego Viecelli (acordeon) e Marielle Costa (percussão), a banda mistura ritmos com influência na música nordestina e gaúcha.

O show faz parte da programação do projeto Ocupa Imigrante, que terá até domingo apresentações artísticas locais e gratuitas. Em caso de chuva, o evento será transferido para o Teatro do Sesc (Moreira César, 2.462), às 20h.