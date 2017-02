Volta às aulas 20/02/2017 | 09h45 Atualizada em

Banda irá se apresentar na Casa do Chá, em Caxias

Banda irá se apresentar na Casa do Chá, em Caxias Foto: Rudinei Sperafico / Divulgação

Para iniciar o semestre letivo com o pé direito, a Casa do Chá (Francisco Getúlio Vargas, 972), irá promover, nesta segunda-feira, a reinauguração do local ao som da banda Carol Soul Rock, a partir das 21h, em Caxias.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

O grupo formado por Carolina Soulza, Roberto Faleiro e Robledo Rock traz para o repertório do show releituras dos clássicos do rock. A entrada é franca.