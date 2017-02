Atrações para todas as idades ocorrem neste final de semana em Caxias e região

Almanaque 11/02/2017 | 07h00 Atualizada em

PARA AS CRIANÇAS

Contação de história

A Hora da Criança da livraria Saraiva terá neste sábado contação da história de Faniquito e Siricutico no Mosquito. Na história, Frederico era um mosquito exibido até que, um belo dia, uma joaninha abriu seu coração para as palavras mágicas. Qual será o desfecho dessa história? Vale a pena levar os pequenos para conferir! Às 15h, na Livraria Saraiva (shopping Iguatemi), em Caxias. A entrada é franca.

SÁBADO

Banda irá tocar nos palcos do Zero 54, em Caxias Foto: Paulo Pretz / Divulgação

Baile da Cuscobayo

A banda Cuscobayo está de volta aos palcos do Zero 54 na noite deste sábado, para a quarta edição da festa Chegueden. Formada pelos músicos Alejandro Montes de Oca, Lourenço Golin, Marcos Sandoval, Rafael Castilhos e Rafael Froner, a banda irá tocar canções autorais. Às 22h, no Zero 54 (Augusto Pestana, 154), em Caxias. Até as 22h, R$ 20. Após, R$ 25.

Show da Aleatórios

Canções de pop rock nacionais e internacionais irão integrar o repertório do show acústico da banda Aleatórios neste sábado, na Cachaçaria Sarau. Mais informações pelo telefone (54) 3419.4348. A casa abre às 19h30min, na Cachaçaria Sarau (Coronel Flores, 749), em Caxias. A entrada custa R$ 5.

Músico chileno é atração no Mississippi Delta Blues Bar Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Blues no Mississippi

Uma oportunidade de aproveitar o sábado a noite é assistir a apresentação do músico chileno Gonzalo Araya y Los Colegas Del Blues (RS), no Mississippi Delta Blues Bar. Às 22h30min, no Mississippi Delta Blues Bar (Coronel Flores, 810), em Caxias. A entrada custa R$ 20.

Peça de teatro irá ser apresentado em Bento Gonçalves Foto: Sara Fontana / divulgação

`Subconsciente Manifesto¿

Bento Gonçalves recebe neste sábado o espetáculo Subconsciente Manifesto, da Tem Gente Teatrando. A peça traz questionamentos sobre valores, crenças e o sentido da existência passeando pela consciência humana. Às 20h, no Teatro do Sesc de Bento Gonçalves (Cândido Costa, 88). Ingressos custam R$ 10 (comerciários e dependentes com Cartão Sesc/ Senac, estudantes e idosos), R$ 15 (empresários e dependentes com Cartão Sesc/Senac) e R$ 20 (público em geral), à venda no local.

Serão 22 obras de arte presentes na expsoição Foto: Jonas Ramos / Agencia RBS

Sunset Art Fluor

Arte e música irão se juntar no Sunset Art Flour, que contará com a exposição de obras de arte do artista plástico Fernando Costa e show com os DJs Eduardo Drumm, Caio Busetti e Fercau. Às 15h, no Coletivo ENTRE (Visconde de Pelotas, 2.460), em Caxias. A entrada custa R$ 25.

Música ao Vivo

Os músicos Clara Escobar e Walter Mieres se apresentam neste sábado no La Cueva Gastronomia Y Arte. O repertório do show contará com clássicos da música tradicional argentina, uruguaia e latina. Às 21h30min, no La Cueva Gastronomia Y Arte (Cremona, 189), em Caxias. A entrada custa R$ 10.

DJ Mono é atração no Urbano Park Foto: Edson Pereira / Divulgação

Carnaval antecipado

O Urbano Park irá antecipar a festa de carnaval neste sábado, com a presença dos DJs Mono e Musak. O show contará com canções de axé, frevo e maracatu. Às 23h, no Urbano Park (Marechal Floriano 1.495), em Caxias.A entrada é franca.

São Marcos irá receber o grupo de pagode Sem Razão, neste sábado Foto: Shaiane Giacomelli / Divulgação

Pagode

O grupo de pagode Sem Razão é atração confirmada na festa AMSM Sunset Pool Party, que ocorre neste sábado, em São Marcos. As pick ups ficam por conta do DJ Luciano Lancini. Às 17h, na Associação dos motoristas São Marquenses (Rua dos Motoristas, 40). Os ingressos antecipados custam R$ 20 (sócios, R$ 15), à venda no Come Come Lanches (Monsenhor Henrique Compagnoni, 276) e no local. Na hora, 30 (sócios R$ 15).

Plano B em Canela

Os ritmos reggae, rap, MPB e rock irão embalar a apresentação da banda Plano B neste sábado, em Canela. Formado por Carlos (escaleta, violão, guitarra e vocais), Tiago (guitarra, violão e vocais), Jeferson (baixo e vocais) e Iago (bateria, percussões e vocais), o grupo leva uma reflexão sobre os atos humanos através da música. Às 16h, no Multipalco (Av. Osvaldo Aranha, 560), em Canela. A entrada é franca.

Domingo haverá o encerramento do III Gramado In Concert Foto: Rafael Cavalli / Divulgação

Gramado In Concert

O último final de semana do III Gramado In Concert terá diversas atrações. No sábado, haverá apresentação do Grande Concerto CORSAN com a Orquestra Sinfônica do Festival, que terá regência do maestro Linus Lerner e participação do solista Edwin So Kim. Já no domingo, terá concerto de encerramento com a Orquestra Juvenil de Sodre (Uruguai). Sábado, às 19h, na Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4.111). Domingo, às 11h, na Rua Coberta (Madre Verônica, 30). A entrada é franca para todas as apresentações.

Espetáculo é gratuito para todos os públicos Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

`As Aventuras do Fusca a Vela¿

O espetáculo As Aventuras do Fusca a Vela está de volta a Caxias do Sul para um circuito de apresentações, incluindo esse final de semana. O show dá uma nova roupagem ao clássico Moby Dick, no qual aborda temas como amizade, conquistas e o que realmente importa na vida. Sábado, às 17h30min, no Parque Getúlio Vargas (Parque dos Macaquinhos). Domingo, às 17h30min, no estacionamento da UCS TV. O espetáculo é gratuito.

Ocupa Imigrante

O Final de semana promete estar recheado de música no projeto Ocupa Imigrante, que traz neste sábado, o show com o grupo Sabar África. Já no domingo, será a vez da Makavelli Records. Sábado e domingo, às 19h, no Monumento do Imigrante (BR-116, km 150). As apresentações são gratuitas.

DOMINGO

Show ao ar livre

A mistura de música boa com bela paisagem é o que promete a programação de verão do Clube Ninho das Águias, em Nova Petrópolis. Neste domingo, haverá a apresentação das bandas Midnight Wolves e Caveira Barbuda. A partir das 15h, no Ninho das Águias (BR 116, km 18), em Nova Petrópolis. A entrada custa R$ 10.

Monte Reale Sunset

Para antecipar as comemorações do Carnaval, a Vinhos Monte Reale promove neste domingo, mais uma edição da festa Monte Reale Sunset, em Flores da Cunha. A animação ficará por conta dos grupos Sem Razão e Seresteiros do Luar e o DJ Mono comanda as pick ups. Às 17h, na Vinhos Monte Reale (Av. 25 de julho, 5.005), em Flores da Cunha. Os ingressos antecipados custam R$ 25 (elas) e R$ 35 (eles), à venda pelo site www.ticketmais.com.br. Na hora, R$ 35 (elas) e R$ 45 (eles).

Dal Pizzol Day Festival

Uma oportunidade para curtir o sábado é visitar a cidade de Bento Gonçalves que sedia o Dal Pizzol Day Festival, com apresentação da banda Blue Label e Dan Ferreti, além de degustação de vinhos e espumantes e comidinhas em parceria com o Café Blauth. Também haverá exposição de carros antigos e participação de moto clubes da região. A partir das 12h, na Dal Pizzol Vinhos Finos (RS 431, Km 5,3), em Bento Gonçalves. A entrada custa R$ 15.

O show faz parte da primeira edição do projeto Circuito de Comédia do Sesc Foto: Divulgação / Divulgação

`Nelson Freitas e Vocês¿

O humor irá rolar solto na apresentação do espetáculo Nelson Freitas e Vocês, neste domingo, no Teatro Murialdo. Serão abordados temas como, o casamento, autoestima até a melhor idade. O show faz parte da primeira edição do projeto Circuito de Comédia do Sesc. Às 20h, no Teatro Murialdo (Flores da Cunha, 1.740), em Caxias. Os ingressos custam R$ 15 (comerciários e dependentes com Cartão Sesc/Senac), R$ 25 (empresários, classe artística, estudantes e idosos) e R$ 40 (público em geral).