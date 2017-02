Aprenda a fazer uma cuca de café

Lanche da tarde 03/02/2017 | 14h24 Atualizada em

Que tal um lanche diferente no fim de semana? A sugestão de Marília Gabriela Félix, dona da cozinha da Casa Destemperados, é uma deliciosa cuca de café.



A cuca foi elaborada com ingredientes da marca Fritz e Frida Foto: Claudio Verissimo / Especial

Ingredientes



- 4 ovos

- 4 xícaras de farinha de trigo

- 1 colher (sopa) de café solúvel diluído em 3/4 xícara de leite

- 2 xícaras de açúcar

- 1/4 xícara de azeite

- 1 colher (chá) de fermento químico seco

- 1 colher rasa de margarina

- Essência de baunilha a gosto

Para a farofinha

- 2 xícaras de açúcar

- 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo Fritz & Frida

- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

- Canela a gosto

Modo de preparo



1. Em uma batedeira, bata os ovos e acrescente aos poucos margarina, azeite, açúcar e a essência de baunilha.



2. Misture a farinha no café diluído. Bata junto com a massa feita anteriormente e acrescente o fermento.



3. Para a farofinha, basta misturar bem o açúcar, a farinha, a manteiga e a canela.



4. Em uma assadeira untada, despeje a massa e cubra com a farofinha. Asse em forno preaquecido em 200 graus por 35 minutos ou até ficar dourada.