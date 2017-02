"A melhor maneira de controlar a mente é ocupá-la num propósito definido", ensina Mauricio Souto

Entrevista 20/02/2017 | 09h35 Atualizada em

Palestrante e coach comportamental, Mauricio Souto mudou o rumo de sua vida e, desde então, dedica-se a inspirar pessoas a fazer o mesmo. Cirurgião-dentista formado pela Universid ade Federal de Santa Maria, com especialização e mestrado em Ortodontia e Ortodontia Facial pela Universidade Cidade de São Paulo, passou de menino humilde a profissional bem-sucedido em sua área de atuação.Entre as evidências coletadas nas pesquisas realizadas ao longo da carreira, detectou que o hábito de procrastinar tende a ser mais evidente em pessoas ansiosas, inseguras e com baixa autoestima:



– É um perfil no qual falta a autoconfiança e a determinação necessárias para tomar a atitude de ¿fazer¿. Estudos apontam que as pessoas que têm o hábito de procrastinar também apresentam maior tendência à depressão.

Além disso, o ato de adiar pode estar relacionado à busca pela perfeição. Segundo ele, alguns procrastinadores tendem a preferir tarefas mais desafiadoras em detrimento das mais simples. Nesse caso, adiar a realização de uma atividade pessoal ou profissional está ligado ao medo de fracassar. Quanto mais tempo se demorar para concluir uma tarefa, mais se posterga uma tomada de ações – logo, não é preciso arcar com as consequências de uma eventual escolha equivocada.



Confira os principais trechos da entrevista com o autor do livro Ouse Ser Grande.



Pioneiro: Como nasceu a ideia de escrever o livro `Ouse ser grande¿?

Mauricio Souto: Surgiu de conversas que mantinha com meus filhos e alguns clientes. Ao falarmos sobre determinados assuntos, eles retornavam dizendo que os referidos comentários os haviam ajudado muito em algumas situações. Foi então que decidi socializar esse conhecimento com outras pessoas e ajudá-las também a vencer paradigmas já superados, tornando suas vidas mais plenas, cheias de sucesso e realizações. O livro nasceu do desejo de cumprir uma missão de vida, no sentido de poder ajudar outras pessoas a também acreditar e realizar os seus sonhos.



Qual a origem desta mania de deixar tudo para a última hora?

São vários fatores que podem levar uma pessoa a deixar tudo para a última hora. Podemos citar: falta de tempo (achar que não vai dar tempo para fazer determinada atividade, deixando-a de lado para fazer outra), falta de energia, falta de entusiasmo, falta de foco, medos, autossabotagem, falta de organização e acomodação. Pessoas ansiosas com baixa autoestima e inseguras são as mais propensas a procrastinar, tendo em vista que lhes falta a autoconfiança e determinação necessárias para tomar a atitude de fazer.



Por que adiamos tanto a realização de nossos sonhos?

Para que os sonhos tornem-se realidade, é necessário ter atitude, sair da zona de conforto, vencer alguns medos e ter algumas virtudes como determinação, dedicação, entusiasmo e persistência. Às vezes, algumas pessoas preferem manter-se na zona de conforto, por medo do novo, do desconhecido, podendo até ser medo do sucesso, medo da mudança em suas vidas, para melhor ou para pior. Por outro lado, permanecer na zona de conforto indica ausência de riscos, mas também ausência de maturidade e sucesso.



As tecnologias mais ajudam ou mais atrapalham na produtividade?

Esta é uma questão muito delicada, pois as tecnologias existem justamente para ajudar as pessoas a realizarem suas atividades com mais rapidez. Entretanto, caso sejam usadas como mecanismos de distração ou perda de foco, acabam atrapalhando bastante a produtividade. O bom é fazer uso disciplinado das tecnologias, principalmente das redes sociais.



Qual é a melhor maneira de lidar com situações que exigem cumprimento de prazo?

Estabelecer prioridades. É preciso definir com clareza o que é mais importante no momento, estabelecer metas, estipular um prazo para a sua realização, e começar a agir. Fazer é a palavra chave, independentemente se tem que acordar mais cedo ou dormir mais tarde.



Planejamento é a solução para evitar problemas?

Com certeza. Uma vez definido o que você deseja, estabeleça metas e apoie-as num bom planejamento. Pessoas bem sucedidas controlam a sua mente, direcionando-as para objetivos definidos. E a melhor maneira de controlar a mente é mantê-la ocupada num propósito definido, apoiada num bom planejamento.



Homens e mulheres procrastinam com intensidade diferentes?

Não conheço nenhum estudo recente avaliando isso, mas acredito que não exista muita diferenças entre homens e mulheres quanto à procrastinação, pois tudo depende do momento em que a pessoa se encontra e do seu estado emocional.



Quais são as crenças limitantes que mais interferem na busca por um sonho?Como o nome já diz, é uma crença limitante. Então, devemos eliminar todas as crenças que nos limitam, como a crença que temos pouca habilidade, poucos recursos, pouca inteligência ou não merecemos. Uma ótima maneira de conhecer as possíveis crenças limitantes é perceber as frases que incluem a palavra ¿mas¿.



É possível dosar razão e emoção em todas as áreas da vida?

Se sim, de que maneira isso pode ser feito?A melhor maneira de buscar equilíbrio na vida é investir no autoconhecimento. O desenvolvimento pessoal representa o melhor caminho para se atingir o sucesso. Por isto, há a necessidade de sempre estar disposto a aprender.



Uma prática comum é investir todas as fichas ou somente na vida profissional, ou somente na vida afetiva. Você concorda com a máxima ¿sorte no jogo, azar no amor¿?

O ideal é tentar levar uma vida equilibrada, com metas nos vários setores da vida, porque se a pessoa atinge o topo do sucesso, mas não é feliz, pouco adianta. Há uma máxima que diz: Sucesso sem felicidade é a pior forma de fracasso. Eu não concordo com essa máxima, pois nós somos os ¿mestres do nosso destino¿, e temos a capacidade de tomar decisões, de dar rumo que queremos a nossa vida, fazendo escolhas. Então, precisamos fazer escolhas equilibradas, e dar atenção aos diversos setores da nossa vida. A Lei da Atração fala justamente disso: quanto mais atenção dermos a um determinado setor, mas ele vai crescer. Neste sentido, precisamos buscar o equilíbrio, dispensando atenção tanto ao trabalho quanto aos relacionamentos.



O que você espera que as pessoas aprendam com o livro `Ouse Ser Grande¿?Desejo que as pessoas ao lerem Ouse ser grande tenham suas vidas impactadas positivamente, mudem a sua forma de pensar, tomem decisões, aprendam a lidar com as emoções para que possam ter a vida dos seus sonhos, com um profundo sentimento de gratidão. E isso é possível, desde que a pessoa compreenda que ela é a única responsável por traçar o seu destino e construir a sua própria história.