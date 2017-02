3por4: Terceira edição do Caxias Soul Duetos ocorre em abril

Música 16/02/2017 | 09h35 Atualizada em

Abril vai soprar ventos de inéditas parcerias sonoras. É que o projeto Caxias Soul Duetos chega à terceira edição repetindo a ideia de colocar artistas de universos bem distintos no mesmo palco, promovendo um intercâmbio entre músicos locais e de fora. Desta vez, o projeto vai visitar espaços como a Praça das Feiras e o Teatro do Sesc. Já o lançamento será na Sala Professor Valentim Lazzarotto, com a presença ¿manguebeateira¿ de Fred Zero Quatro. Uma das cabeças pensantes por trás do movimento musical que protagonizou junto com sua banda, a Mundo Livre S/A, e ao lado de nomes como Chico Science e Nação Zumbi, o compositor pernambucano se apresenta em Caxias no dia 5 de abril, às 20h. O dueto da noite será com os caxienses da Maragá.



– Nem são escolhas, são parceiros. O Fred Zero Quatro é um exemplo de amizade, de parceria. Produzi quatro shows do Mundo Livre S/A, aí ele entende a importância de estar presente neste projeto – comenta Jorge de Jesus, o Mono, idealizador do projeto.



Fred Zero Quatro vai mostrar o projeto Liquid Rock (Around the Clock), com canções da carreira solo, além de releituras de artistas que o influenciaram diretamente (dizem por aí que a lista vai de Led Zeppelin a Nelson Cavaquinho). A programação do Caxias Soul Duetos segue com workshop do guitarrista Frank Solari, no dia 6 de abril; oficina de tambor, no dia 7; e os shows de Kako Xavier e Vibe Rock, dia 8; e Edvaldo Santana e Bob Shut, no dia 9.



– Artistas, um convidado e um local, dividem experiências e brindam num encerramento com um dueto inédito proporcionado pelo encontro no palco – adianta Mono.



Ainda vão rolar ações de pré-divulgação nas escolas municipais com pocket shows (ainda sem datas definidas) do rapper Chiquinho Divilas, acompanhado do guitarrista caxiense Carlos Balbinot.



Veja a programação completa do Caxias Soul Duetos:



Dia 5 de abril: Fred Zero Quatro e Maragá, às 20h, na Sala Professor Valentim Lazzarotto

Dia 6 de abril: workshop com Frank Solari, às 20h, no Teatro do Sesc

Dia 7 de abril: oficina de Maçambique (tambor), às 20h, no Teatro do Sesc

Dia 8 de abril: Kako Xavier e Vibe Rock, às 17h, na Praça das Feiras

Dia 9 de abril: Edvaldo Santana e Bob Shut, às 17, na Praça das Feiras