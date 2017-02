3por4: Temporada de cursos literários da livraria Do Arco da Velha abre sexta-feira

Programe-se! 06/02/2017 | 15h00 Atualizada em

A Do Arco da Velha Livraria e Café abre a temporada de cursos literários deste ano com o laboratório Quem está Falando?, na próxima sexta à noite e sábado pela manhã e tarde.



A atividade, com foco na criação de narradores literários, será comandada pelo escritor Reginaldo Pujol Filho. A escolha do narrador, do ponto de vista e do interlocutor são alguns dos tópicos que serão abordados por Pujol, que é escritor, mestre e doutorando em Escrita Criativa e foi finalista do Açorianos ano passado.



A inscrição custa R$ 220. Informações: 3028.1744.