3por4: Sítio Crescer, em Garibaldi, promove piquenique no sábado

O Sítio Crescer, em Garibaldi, vai promover um piquenique neste sábado, das 16h às 20h. Haverá lançamento do espaço, com música ao vivo e comercialização de produtos orgânicos e artesanais.



O ingresso é um vale-cesta para duas pessoas, com delícias confeccionadas lá no sítio mesmo como geleias, frutas, suco orgânico, pão e grostoli colonial (tudo para ser consumido embaixo das árvores, ao redor do açude, brincando com o cão Max e com a gata Poderosa, mascotes do lugar). Custa R$ 40 antecipado, à venda na loja Andreolio (Avenida Independência, 57), e na hora R$ 50. O sítio fica na Rua Buarque de Macedo, sem número.



A programação ocorre mesmo se houver chuva. Informações pelo fone (54) 98145.0037.