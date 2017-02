Música 21/02/2017 | 15h00 Atualizada em

Para quem vai passar o carnaval no litoral, mas não está exatamente a fim de folia, Torres oferece uma atração bem diferente nesta sexta. É o show Itália Viva, com os cantores Danilo Sacchet e Fabiano La Falce (que abriu shows de de Paco de Lucia, Il Volo, Eros Ramazotti e Peppino di Capri).



A dupla interpreta clássicos que fizeram história nos festivais de San Remo. A apresentação será no salão da Sapt, às 21h. Ingressos custam R$ 50 e R$ 25 (estudantes e idosos).