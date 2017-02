3por4: Show com Rodrigo Nassif Quarteto será dia 5 de março, em Farroupilha

Passeio sonoro 20/02/2017 | 15h30 Atualizada em

O violão de Rodrigo Nassif passeia por paisagens muito distintas, ora está nas planícies do pampa, ora ultrapassa fronteiras para absorver mais latinidade, de repente está imerso num pub de jazz, e termina dançando na urbanidade de batidas eletrônicas. Essa característica moderna alça o potencial do músico para além do erudito, classificado-o como uma referência atual da música instrumental brasileira.



Gaúcho de Passo Fundo, o músico tem três discos solos lançados e, desde 2015, se aventura com o Rodrigo Nassif Quarteto. Pois o grupo se apresenta na Serra no dia 5 de março, no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. O show deve contar com repertório principalmente do álbum mais recente, o elogiado Mar de Dentro. O quarteto também tem no currículo o disco Todos os dias serão Outono.



A versão digital de ambos esteve em primeiro lugar nas paradas da AppleStore em todo o Brasil, abrindo caminhos para a música instrumental contemporânea. A apresentação em Farroupilha será num domingo, às 18h. A promoção é do Sesc, com entrada franca.