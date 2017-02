3por4: Serra Comedy comemora três anos e recebe humorista Nando Viana

Humor 13/02/2017 | 09h30 Atualizada em

O projeto caxiense Serra Comedy está comemorando aniversário de três anos, junto com a marca de mais de 40 comediantes trazidos para apresentações na cidade. Para celebrar tanta risada, vai ter festa com convidado especial, nesta quinta.



Gaúcho radicado em São Paulo e um dos precursores do stand up no RS, Nando Viana (foto) foi o escolhido para comandar a noite acompanhado dos idealizadores do Serra Comedy, Rafael Campos e Erick Clepton. Viana tem vasta experiência em diferentes palcos e atualmente pode ser visto no programa A Culpa é do Cabral, do canal Comedy Central. Por aqui, ele vai arrancar risadas no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura), às 20h30min.



Celebrando o caráter unificador do Serra Comedy, a noite terá ainda participação de outros humoristas gaúchos, como a galera do coletivo audiovisual 1quarto (Caxias), Gio Lisboa (Porto Alegre), Léo Oliveira (Rio Grande), Thiago Oliveira (Porto Alegre), Carlinhos Gotta (Porto Alegre) e Davi Souza (Caxias).Ingressos custam R$ 20, à venda na Casa da Cultura. Na hora, R$ 30 e R$ 15 (meia).