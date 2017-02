3por4: Projeto Bibliopraça inicia-se nesta segunda, em Garibaldi

Literatura 13/02/2017 | 09h35 Atualizada em

As simpáticas casinhas da foto acima vão estar, a partir de desta segunda-feira, no centro de Garibaldi. E o melhor: recheadas com livros, que poderão ser lidos no local ou levados para casa. É o projeto Bibliopraça: Borbulhas do Saber, que será lançado às 9h30min e disponibilizará três dessas ¿casinhas literárias¿, na Praça Irmão Pacômio e arredores.



O objetivo, claro, é incentivar a leitura – e reforçar o projeto Garibaldi Município Leitor, que já conta com adesão de diversas escolas e de 14 empresas.



As casinhas serão reabastecidas frequentemente pela Biblioteca Pública Municipal Frei Miguel e pelas idealizadoras do projeto, as acadêmicas de Pedagogia Aline Emer e Lusiane Chesini.



Ah: para marcar o lançamento na cidade, várias apresentações artísticas estão previstas para ocorrerem por lá até as 13h.