3por4: Ninho das Águias ganha Palco Voador

Nova Petrópolis 08/02/2017 | 10h30 Atualizada em

A inauguração do Palco Voador vai privilegiar as atrações locais, com shows confirmados de Gerson Müller, Tommy Wartha e Second Plan. Foto: Marcelo Moura / Divulgação

Uma das vistas mais apreciadas da Serra, o morro do Ninho das Águias, em Nova Petrópolis, vai ganhar mais uma atração no dia 19 de fevereiro. É o Palco Voador, uma estrutura para receber shows lá nas alturas. A construção será custeada por meio dos próprios frequentadores do parque, que estão pagando ingressos para acessar o espaço desde abril.



O precinho camarada — R$ 5 — está viabilizando várias melhorias de infraestrutura, como a recente construção de banheiros. A inauguração do Palco Voador vai privilegiar as atrações locais, com shows confirmados de Gerson Müller, Tommy Wartha e Second Plan.



Para as bandas da região que se interessarem por tocar olhando para um dos mais belos cartões postais da Serra, basta entrar em contato pela fanpage do Clube Ninho das Águias de Voo Livre no Facebook.