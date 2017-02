3por4: Música na Varanda tem edição especial de Carnaval

Som 20/02/2017 | 10h55 Atualizada em

No repertório do DJ Mono, tudo que remete a uma boa folia, as clássicas marchinhas, axés, sambas, frevos e até uns ¿hits do momento¿ Foto: Edson Pereira / Divulgação

Deu tão certo a primeira edição do Música na Varanda, ocorrida no Sesc Caxias em janeiro, que o projeto vai ganhar um repeteco na terça-feira. Será uma edição especial de Carnaval, e a atração que ocupará a varandinha do prédio (na Moreira César, 2.462) será o DJ Mono.



No repertório, tudo que remete a uma boa folia, as clássicas marchinhas, axés, sambas, frevos e até uns "hits do momento". Para mobilizar ainda mais os transeuntes, haverá a presença do pessoal da Academia do Sesc, com um aulão aberto cheio de coreografias e dancinhas.



A festa começa às 18h.