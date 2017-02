Histórias 13/02/2017 | 09h58 Atualizada em

Olhem só que bacana a iniciativa da escritora caxiense Maya Falks: para entrar no espírito do livro Histórias de Minha Morte, que ela lança em 8 de abril e em que a protagonista é vítima de racismo, ela está publicando em sua página de autora, no Facebook, depoimentos reais de mulheres que sofreram com o problema.



Ao todo, foram coletados 21 depoimentos, que serão postados com o intervalo de três dias, até o lançamento. O livro, o segundo de Maya, tem a chancela do Financiarte.