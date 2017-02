3por4: Mississippi Delta Blues Bar recebe músicos americanos

Música 17/02/2017 | 11h30 Atualizada em

O Mississippi Delta Blues Bar está esquentando 2017 com uma programação bem recheada. Já na próxima terça, às 21h, tem show com o harmonicista norte-americano Birdlegg. O cara é natural da Pensilvânia, mas fez história na cena blueseira da Califórnia e, atualmente movimenta os bares do Texas com um som influenciado por nomes como Taj Mahal, Sonny Terry e Sonny Boy Williamson.



Birdlegg se apresenta em Caxias pela primeira vez mostrando composições próprias, além de versões para clássicos do blues. Ingressos estão à venda e custam R$ 30.



Outra atração da gringa que se apresenta no bar é a cantora Annika Chembers (foto acima), que volta a Caxias depois de um show "deuso" na última edição do MDBF. Dona de um timbre poderoso, a cantora visita a cidade novamente para comemorar o Dia Internacional da Mulher.



O show será no dia 8 de março, ao lado da matadora Igor Prado Band. Repertório terá canções do disco Making My Mark e, claro, muitas homenagens às divas do blues. Ingressos a R$ 40.