3por4: MasterChef Brasil será gravado na Serra Gaúcha

TV 22/02/2017 | 10h30 Atualizada em

A reality culinário mais popular da TV vai visitar a Serra em março. A Band divulgou que a primeira prova fora de estúdio da quarta temporada do MasterChef Brasil será gravada em solo gaúcho, mais precisamente dentro do rico roteiro gastronômico serrano.



Ainda não há confirmação de detalhes sobre a recepção dos chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella por aqui — data e lugar das gravações são mantidos em sigilo. A estreia da temporada na TV será no dia 7 de março, às 22h30min, na Band.



Desta vez, o programa volta ao formato original, com participação de 21 cozinheiros amadores (escolhidos num montante de mais de 27,5 mil inscritos).