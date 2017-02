3por4: Marca farroupilhense Tonin faz ensaio fotográfico na própria fábrica para mostrar nova coleção

Moda 14/02/2017 | 09h01 Atualizada em

A farroupilhense Tonin usou as dependências da própria fábrica como cenário para fotografar a nova coleção de inverno 2017. A fabricante de malas, carteiras e acessórios de informática antecipa as tendências, mostrando malas estruturadas e estampadas, carteiras em couro com tecido na parte interna e mochilas em cores como rosa e púrpura, mirando o público feminino.



A modelo toda linda aí na foto é Elisandra Rossi, que foi clicada por Andrei Cardoso no "chão de fábrica" onde as peças são produzidas.



— Além de uma campanha de moda queremos neste trabalho valorizar quem está por trás dos produtos. Nada é feito sozinho. Uma coleção de malas, por exemplo, envolve desde pesquisa de tendência até os processos minuciosos de fabricação — justifica a designer de produto da marca, Bruna Tonin.



A nova coleção também faz parte das comemorações do aniversário de 35 anos da marca, comemorados neste ano.