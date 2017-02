3por4: "Manual Prático da Mulher Moderna" volta aos palcos de Caxias

Variedades 05/02/2017 | 16h40 Atualizada em

Em cartaz desde 2012, o espetáculo Manual Prático da Mulher Moderna já se tornou um clássico do teatro gaúcho, sob a direção precisa de Patsy Cecato. A montagem volta a Caxias nesta segunda-feira, abrindo a programação da primeira edição do projeto Circuito Sesc de Comédia. A apresentação será às 20h, no Teatro do Sesc (Rua Moreira Cesar, 2462), e os ingressos custam R$ 25 (geral), R$ 20 (empresários, classe artística, estudantes e idosos) e R$ 15 (comerciários).

A peça acompanha três doutoras em Modernidade Feminina (vividas pelas atrizes Carla Elgert, Mariana Del Pino e Nina Eick), que desenvolvem a tese "O Comportamento Feminino Moderno diante da Crise". A peça questiona, com bom humor, a capacidade da mulher moderna de conciliar papéis como mãe, esposa, amante, magra, etc.