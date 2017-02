3por4: Livro Amora, da escritora Natalia Borges Polesso, ganhará versão em espanhol

Literatura 09/02/2017 | 11h30 Atualizada em

Amor no feminino e, em breve, também em espanhol. Depois de abocanhar diversos prêmios ano passado, incluindo o Açorianos e o Jabuti, o livro de contos Amora, da escritora Natalia Borges Polesso, alça novos voos. Ele ganhará edição na Argentina, no Uruguai e no Chile pela editora independente Odelia, sediada em Buenos Aires.



Embora ainda não tenha divulgado a data, a editora já anunciou que o livro de Natalia será o seu "próximo lanzamiento". Enquanto a versão hermana não sai, a escritora ministra na próxima semana uma oficina em Porto Alegre, na Hebraica-RS. Dentro do curso A Terceira Margem da Literatura, que terá ainda como ministrantes Moema Vilela e Jeferson Tenório, Natalia abordará mulheres escritoras e literatura lésbica. Será nos dias 13, 14 e 15, das 19h às 22h. Informações e inscrições em bit.ly/lalo51C.



Em tempo: Natalia escreve toda terça no Sete Dias.