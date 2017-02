3por4: Level desfila com Fugidos do Armário no Bloco da Velha, em Caxias

Carnaval 09/02/2017 | 10h30 Atualizada em

Os abadás para o Bloco da Velha já estão à venda na Livraria do Arco da Velha a R$ 40, o primeiro lote Foto: Montagem com as fotos de Marion Martinato e Arte de Wagner Carsten e Beta Viegas / Divulgação / Divulgação

Alô, foliões! Pelo terceiro ano consecutivo, a Level Cult, em Caxias, promove uma maratona de Carnaval com a promessa de deixar o povo ainda mais destruído do que nas edições. De quinta (23) a segunda (27), serão cinco noites e uma tarde para ninguém ficar parado, incluindo a estreia do Fugidos do Armário, bloquinho friendly que se juntará ao Bloco da Velha, na tarde de domingo (26).



Quem adquirir a pulseira, por R$ 40, terá direito a um copo personalizado, acesso ao Espaço Pit Stop na Estação, entrada na festa de domingo à noite na Level e doses de catuaba para não perder a energia.



Para homenagear os 100 anos de samba, a peça é vermelha e branca, em referência aos malandros cariocas.