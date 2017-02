3por4: La Birra terá diferentes tipos de cerveja para cada um dos dias de Carnaval, em Caxias

Para a folia 14/02/2017 | 11h30 Atualizada em

A terça, dia 21, terá inspiração no cordão do bola preta, e o líquido precioso da vez serão os escuros Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

O La Birra Brew Pub está preparando uma programação própria de carnaval. O bar resolveu apostar em tipos diferentes de cerveja para cada um dos dias de folia.



A terça, dia 21, terá inspiração no cordão do bola preta, e o líquido precioso da vez serão os escuros (Stout, Porter e Black IPA). Já a quarta, dia 22, ganhou o nome de Bloco do Amargor, oferecendo só as cervejas menos docinhas aos foliões (APA, IPA e Session IPA).



A quinta, dia 23, será dedicada aos estilos mais leves como Wit, Weiss e Blond. Um dos tipos de cerveja mais tradicionais no Brasil, a pilsen será a grande estrela da sexta, dia 24. Já o sábado ganhou o sugestivo nome de Bloco das Virgens, e terá como carro-chefe as cervejas frutadas.



A entrada será gratuita em todos os dias, sempre a partir das 17h.