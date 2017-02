3por4: Jantar sob as Estrelas será dia 17, em Bento Gonçalves

Agenda 07/02/2017 | 10h54 Atualizada em

Essa turma sorridente aí na foto acima é a trupe dos Vivandeiros da Alegria, uma das atrações que irão animar as 5 mil pessoas esperadas na sétima edição do Jantar sob as Estrelas, marcada para o dia 17 de fevereiro, em Bento Gonçalves. Das 19h30min à meia-noite, a Rua Herny Hugo Dreher, no bairro Planalto, se transforma em um grande jantar a céu aberto com mais de 25 estabelecimentos enogastronômicos oferecendo suas especialidades na área externa (leia-se mesas na calçada) em parceria com vinícolas da Serra.



Além dos quitutes e dos Vivandeiros da Alegria, o público poderá conferir intervenções artísticas do projeto Girando Arte (Os Gaudérios e Companhia Sorriso com Arte), exposição de lambretas, carros antigos, lanchas e mostra fotográfica. Haverá ainda visitas guiadas ao Museu do Imigrante, caricaturista, massagista e espaço kids.



Uma parceria entre o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bento Gonçalves e a multinacional Verallia possibilitará que as garrafas e embalagens de vidro utilizadas durante a noite sejam recolhidas separadamente e encaminhadas diretamente para a reciclagem. A ação poupará uma etapa do processo de reaproveitamento e funcionará como ação embrionária para o estudo de logística reversa a ser realizado pelo setor.



O Jantar sob as Estrelas tem entrada franca, e é organizado pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria _ Região Uva e Vinho (Segh).



Estabelecimentos participantes:



:: Amora Sabores Especiais

:: Bangalô Estação Club e Bamboo Lounge

:: Botequim São Bento e Helena Iguarias Artesanais

:: Boutique da Cerveja Brew Market

:: Canta Maria Gastronomia

:: Casa Emiglia Ristorante

:: Cobo Wine Bar

:: Deck Bar e Restaurante

:: Dolce Gusto Café & Confeitaria

:: Horos Acessórios, Senac, Vinícola Salton e A Tenda do Brigadeiro

:: Juudith Bier

:: Le Petit Macarons Boutique

:: Mr Red Bistrô Pub

:: Nega Maluca by chef Itacir Pilan

:: Pirandello Pizzeria e Ristorante

:: Pizzaria Casa Modena

:: Queen's Bar

:: Restaurante e Pizzaria Dom Pepe

:: Sapore di Fiorenza Pizzaria

:: Sapore Sublime Pizzaria

:: Subway

:: Valle Rustico Restaurante e Bentec

:: Vinhosevinhos.com

:: Viverone Café Boutique

:: Yoko Oriental Lounge

:: Zaccaron Massas, Dolcetto Freddo e loja Dell¿Anno