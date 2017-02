3por4: Gutto Basso se despede da Serra Gaúcha com temporada na Paralela, em Caxias

Adeus 22/02/2017 | 09h24 Atualizada em

Gutto Basso sempre causou na cena. É habitante natural dos palcos, e visitou muitos alternando múltiplas facetas artísticas. Integrou o lendário grupo de dança Raízes, fez cinema, cantou, e viveu um longo matrimônio com o teatro. A intensidade e o vigor sempre acompanharam qualquer uma de suas empreitadas. Mas esses verbos todos no passado não denotam fim, pelo contrário. Recém aprovado no vestibular para cursar Artes Cênicas na Universidade Federal do Ceará, Gutto alça novo voo solo.



Para se despedir da terrinha, prepara uma programação na Paralela (Tronca, 3.483). A casa recebe uma temporada teatral pela primeira vez com o espetáculo O Idiota, encenado entre 7 e 23 de março sempre às terças, quartas e quintas, às 20h.



— Caxias sempre foi para mim o recipiente onde depositei minha arte. Estando em véspera de uma mudança de cidade, me sinto na obrigação de apresentar também meu último trabalho e compartilhar com os oficinandos da minha oficina de Expressão Corporal, na qual serão estudados os aspectos que se desenvolvem em minha arte atual — diz Gutto, que é natural de Flores da Cunha.



A peça O Idiota tem texto baseado na obra de Dostoiévski, e foi encenada pela primeira vez por Gutto em 2014, sob direção de Júlio Saraiva. Além da temporada de espetáculos na Paralela, o ator também vai compartilhar anseios artísticos em oficinas oferecidas nos mesmo dias de apresentação, porém das 15h às 17h40min. Serão três turmas: uma nas terças (dias 7, 14 e 21), uma nas quartas (dias 8, 15 e 22) e uma nas quintas (dias 9, 16 e 23). Já nos finais de semana, haverá intensivos das 8h às 12h e das 14h às 18h, com uma turma em cada sábado (dias 4, 11, 18 e 25) e uma turma em cada domingo (dias 5, 12 e 19). Ao todo, serão 10 turmas oferecidas.



— Tanto a oficina quanto o espetáculo abordam um mesmo ponto: a expressão física sobre um texto. As matrizes dessa expressão se encontram em movimentos buscados de exercícios que estimulem a criação de um novo corpo, um corpo que fala, um corpo que deixa de ser cotidiano e ao mesmo tempo se torna por si só um corpo artístico — aponta.



Cada espetáculo tem ingresso a R$ 20 e as oficinas custam R$ 160. Inscrições e informações pelo email oidiota@uol.com.br. Gutto Basso também está com um financiamento coletivo aberto no site www.kickante.com.br, para quem quiser contribuir com cotas para garantir a realização da temporada de O Idiota na Paralela, enquanto o artista se preparar para ir causar em Fortaleza.