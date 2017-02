3por4: Grafiteiro Fábio Panone Lopes traz referências do Hawaii em nova coleção de bolsas

Arte 14/02/2017 | 10h30 Atualizada em

O grafiteiro Fábio Panone Lopes, do Studio FLOP, de Caxias do Sul, buscou inspiração na viagem que fez ao Hawaii, em dezembro, para a série limitada de bolsas de neoprene que acaba de ser lançada.



A coleção, que inclui ainda niqueleira e necessaire, incorpora o espírito do arquipélago considerado o paraíso dos surfistas em grafismos que remetem a praias paradisíacas, ondas e coqueiros. Tudo, é claro, com o colorido vibrante que é a marca registrada dos trabalhos de Panone.



Por enquanto, as peças podem ser adquiridas apenas sob encomenda, pelo e-mail studio@fabiopanonelopes.com ou ibox na página do Studio FLOP no Facebook.



Em breve, deve ser lançada uma loja virtual, onde também serão disponibilizadas camisetas e vestidos.



— É um passo para minhas obras estamparem produtos como roupas e acessórios. Minha obra de arte saindo das ruas para estampar artigos das pessoas que gostam do meu trabalho — diz o grafiteiro.