3por4: Galeria de Arte Gerd Bornheim recebe exposição Pequeno Bronze, em Caxias

O acervo da Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul (Aeergs), em Porto Alegre, é a base para a exposição coletiva Pequeno Bronze, que abre no dia 3 de março, às 20h, na Galeria de Arte Gerd Bornheim (na Casa da Cultura).



Entre os trabalhos que compõem a mostra estão ícones das artes plásticas que trabalharam ou trabalham com fundição em bronze, como Bruno Segalla, Vasco Prado, Adela Balsamo, Adriana Giora e Xico Stockinger (obra acima).



Ao todo, 35 artistas gaúchos têm trabalhos expostos, uma baita oportunidade para conferir um panorama da diversidade contemporânea dessa produção. A visitação pode ser feita de 4 a 31 de março, com entrada franca.