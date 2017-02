3por4: Foto de Beyoncé grávida é a mais curtida do Instagram

Nas redes 03/02/2017 | 10h19 Atualizada em

Pegue uma musa da música pop e uma barriga linda grávida de gêmeos. Junte esses dois ingredientes numa foto e, violá, temos o maior número de curtidas da história do Instagram.



A imagem na qual a cantora Beyoncé Kowles anunciou sua segunda gravidez com o músico Jay Z — eles têm ainda a fofinha Blue Ivy, de cinco anos — foi postada na quarta e ontem ultrapassou os oito milhões de likes.



Antes de Bey quebrar tudo com sua barriguinha de grávida, o recorde do Instagram era uma foto da também cantora Selena Gomez, com 6,3 milhões de curtidas.