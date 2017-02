3por4: Filósofa e escritora Marcia Tiburi estará em Caxias em março

Agenda 15/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Importante pensadora dos nossos tempos e grande incentivadora dos conceitos feministas, a filósofa e escritora Marcia Tiburi estará em Caxias do Sul para um bate-papo no dia 9 de março, às 19h30min, no Teatro Murialdo. O encontro é motivado pelo Dia Internacional da Mulher (lembrado em 8 de março) e é promovido pelo Sindicato dos Professores (Sinpro), em parceria com o Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv) e Sindicato dos Bancários.



A temática do encontro será "Não é por rosas, mas pelos direitos da mulheres". Marcia Tiburi conversou com o Pioneiro, em junho, sobre o momento atual do feminismo. Conforme ela, o diálogo e a reflexão são a chave para "salvar" uma sociedade que ainda julga vítimas de estupro, que defende homofóbicos, que mata LGBTs, enfim...



— Há um princípio que orienta o pensamento em geral, que orienta nosso modo de ver o mundo, que orienta a moral, a sensibilidade, a ação. É o princípio pelo qual eu detenho a verdade e o outro não. Por esse princípio, não é preciso abrir espaço para o outro. Para combatê-lo? Só com muito questionamento, muito pensamento reflexivo, muito diálogo, muita conversa. Mas o espaço para isso está pequeno em nossas vidas, no cotidiano — disse ela.



Quem sabe abrir esse espacinho na agenda para discutir um pouco mais sobre esse assunto tão urgente? Ingressos começam a ser vendidos no dia 24, ao valor de R$ 20, no Sinpro Caxias (Júlio de Castilhos, 81, sala 901). Sócios dos sindicatos que promovem o encontro têm entrada franca, e já podem retirar seus ingressos na sede de seus respectivos sindicatos.