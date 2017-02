3por4: Filme The Dark Side of the Rainbow é apresentado nesta sexta, em Canela

Gratuito 17/02/2017 | 09h37 Atualizada em

Dois clássicos reunidos deram origem a outro clássico, e ele é atração em Canela nesta sexta-feira. A descoberta é meio misteriosa, mas alguém um dia percebeu que o filme O Mágico de Oz, dirigido por Victor Fleming em 1939, e o disco The Dark Side of the Moon, lançado pelo Pink Floyd em 1973, combinam perfeitamente quando reproduzidos simultaneamente.



Assim nasceu The Dark Side of the Rainbow, um clássico cultuado principalmente pelos fãs da banda britânica, que já conseguiram compilar mais de 100 momentos de sintonia total entre o disco e o filme. Os integrantes do Pink Floyd vivem dizendo que a coisa toda é pura coincidência. Tá a fim de tirar a prova? Pois o Multipalco, que fica na Praça João Corrêa de Canela, vai exibir a belezura nesta sexta, às 21h, com entrada franca.



— É uma experiência bem diferente, sensorial, lida com a memória afetiva de quem gosta do disco e certamente já viu alguma peça na escola que contava a história do filme — sugere Fernando Costa Gomes, vice-presidente da Fundação Cultural de Canela e responsável pelo Cine Clube da cidade ao lado de Robison Santos.



A iniciativa é abraçada pela programação do Verão em Canela. O Cine Clube tem promovido sessões no Multipalco todas as sextas à noite. Na semana que vem, a atração será O Som ao Redor (2012), de Kleber Mendonça Filho.