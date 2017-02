3por4: espetáculo Manual Prático da Mulher Moderna se apresenta nesta segunda-feira em Caxias

Teatro 06/02/2017 | 09h39 Atualizada em

Em cartaz desde 2012, o espetáculo Manual Prático da Mulher Moderna já se tornou um clássico do teatro gaúcho, sob a direção precisa de Patsy Cecato. A montagem volta a Caxias nesta segunda-feira, abrindo a programação do projeto Circuito Sesc de Comédia. A apresentação será às 20h, no Teatro do Sesc (Rua Moreira César, 2.462), e os ingressos custam R$ 25 (geral), R$ 20 (empresários, classe artística, estudantes e idosos) e R$ 15 (comerciários).

A peça acompanha três doutoras em Modernidade Feminina (vividas pelas atrizes Carla Elgert, Mariana Del Pino e Nina Eick), que desenvolvem a tese ¿O Comportamento Feminino Moderno diante da Crise¿. A peça usa pitadas de humor ácido para ironizar a cobrança diária para conciliar papéis como mãe, esposa, magra, etc. A diretora explica que o texto sofreu poucas mudanças desde a estreia.



— Vejo que uma vez o feminismo lutava pela igualdade, hoje existe a luta pela diferença. Entendemos que não é mais preciso agir como um homem para disputar uma vaga no mercado de trabalho, por exemplo. O movimento se encaminha para conseguir respeito pela diferença. Ser uma mulher moderna, hoje, é ser essa mulher em todos os sentidos – reflete Patsy.



Terça-feira, o Circuito Sesc de Comédia traz a Caxias a peça Abobrinhas Recheadas, às 20h, no Teatro do Sesc. A programação se encerra no domingo, com o stand up Nelson Freitas e Vocês, às 20h, no Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1.740).