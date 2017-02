3por4: Espetáculo As Aventuras do Fusca a Vela volta a Caxias neste fim de semana 

Gratuito! 09/02/2017 | 15h00 Atualizada em

Depois de circular, no ano passado, por Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, o espetáculo As Aventuras do Fusca a Vela, do Grupo Ueba, volta para casa e faz novo circuito em Caxias do Sul. As apresentações, gratuitas, ocorrem em ruas e parques, com o objetivo de aproximar a comunidade das artes cênicas.



Sexta-feira, o Fusca estará na Praça Dante Alighieri, às 17h30min; sábado, nesse mesmo horário, ele estará no Parque dos Macaquinhos, e domingo, também às 17h30min, no estacionamento da UCS TV.



Nos próximos dias, devem ocorrer também apresentações na Praça das Feiras, nos pavilhões da Festa da Uva, no Moinho da Cascata e em Forqueta.

Durante as apresentações serão captadas imagens e depoimentos, que irão compor um pequeno documentário sobre o circuito. Em breve também será lançado um livro sobre o tema do espetáculo, de autoria de Jonas Piccoli.