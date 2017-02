3por4: Escute som inédito do Spangled Shore que estará em disco produzido por Leonardo Vinhas

Música 10/02/2017 | 08h37 Atualizada em

Soldado incansável do batalhão pela música independente, o jornalista paulista Leonardo Vinhas empenha todo seu armamento informativo no site e no selo Scream&Yell. Ótima pedida para ouvidos sedentos por novidade é o álbum Faixa Seis, que chega inteirinho às prateleiras do download gratuito a partir da próxima quarta. Produzido por Vinhas, o trabalho compila materiais como sobras de estúdio, versões e covers de 16 artistas independentes do Brasil. Mais legal ainda é que há dois caxienses nessa lista, os eletropicais do CCOMA e o lorde folk Spangled Shore. A faixa do COMMA é uma regravação porreta de Xangô É Rei, que tinha o pernambucano Di Melo no vocal, mas que foi refeita com a voz da atual vocalista Etiene Nadine. Já Spangled Shore (foto acima), codinome de Gabriel Balbinot, participa com um sonzinho chamado I Ain¿t No Howling Dog, uma sobra de estúdio.

O Scream&Yell liberou a faixa do Spangled Shore para os leitores do Pioneiro poderem curtir uns dias antes do lançamento (ouça abaixo).

– Ela foi composta na época que eu estava finalizando o primeiro disco e imaginei que entraria no segundo, porém, acabou não se conectando com as outras e ficou de fora. Pensei em lançar ela como um lado B uma hora ou outra, aí rolou o convite do Vinhas – diz o músico, sobre a música que tem até participação canina.



Outros artistas que compõem o Faixa Seis são Cassino Supernova, Volver, Nevilton, Supervão, André Prando, Vivian Benford, etc. Ah, para baixar o disco completo, só acessar screamyell.com.br no dia 15.



