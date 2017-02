3por4: Escola Caxias Criativa será lançada nesta quarta-feira, na Casa Magnabosco

Boas ideias 08/02/2017 | 09h13 Atualizada em

— Criatividade não é coisa só de artista — sentencia Joe Guidini, revelando o propósito da Escola Caxias Criativa, iniciativa que ele divide com Gabriela Oliveira, Pedro Henrique Zanol e Vanessa Kukul.



O lançamento ocorre nesta quarta-feira na Casa Magnabosco, com palestra de André Carvalhal (inscrições já estão esgotadas). Co-fundador do maior espaço de moda colaborativa do Brasil, o carioca defende conceitos que têm tudo a ver com a ideia da Escola Caxias Criativa.



— Casa muito com esse momento da escola, de querer desenvolver os propósitos das pessoas. São olhares que Caxias pede — comenta Gabriela.



A escola abre as portas com seis cursos disponíveis: Moda e Negócios, Design360, Digital360, Empreendedorismo Criativo, Liderança Criativa e Empodere-se. A metodologia utilizada será desenvolvida exclusivamente para cada turma, pensando numa melhor absorção do conteúdo pelo aluno.

O modelo de negócio desenvolvido pela Escola Caxias Criativa busca inspirações em iniciativa como Hyper Island e General Assembly.



— Queremos mostrar que inovação e criatividade estão ao acesso de todo mundo — diz Vanessa.



Informações sobre os cursos da escola estão disponíveis no site escolacaxiascriativa.com.br.