3por4: Duo eletrônico CCOMA recebe DJ Moishe nesta sexta, na Paralela

O duo eletrônico CCOMA, formado pelo trompetista Beto Scopel e pelo percussionista Luciano Balen, vai receber uma visita especial na apresentação marcada para esta sexta, na Paralela (Tronca, 3.483). Além da cantora Etiene Nadine, recente e ótima "aquisição" do CCOMA, o show contará com a presença do parceiro de longa data Moises Matzenbacher, a.k.a DJ Moishe.



Radicado em Londres, o cara fez história em Caxias com a extinta banda Cabaret Hitec. E foi ainda o responsável por apresentar a música eletrônica a Scopel, há 11 anos.



— Até então, para meu humilde preconceito de músico sinfônico, estava fora de cogitação compreendê-la (a música eletrônica), mas mesmo assim ele me convidou para participar de um coletivo chamado Projeto CCOMA. Cá tô eu imerso nessa linguagem — refletiu Scopel, em seu perfil no Facebook.



Show será às 21h, com entrada a R$ 15.