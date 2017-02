3por4: Drags de Caxias do Sul participam de reality 

Carão 07/02/2017 | 08h23 Atualizada em

Jovens drags de Caxias são estrelas do reality Divine, produzido por aqui com inspiração no sucesso internacional do programa RuPaul's Drag Race. Na segunda-feira, rolaram as gravações do primeiro episódio, que vai narrar uma competição de maquiagem entre nove participantes. Serão sete episódios, mostrando uma espécie de batalha de drags.



Entre as participantes da iniciativa estão Queenie Storm, Tyra Lopez e Veronica Kowaleski, personagens de uma reportagem do Pioneiro sobre drags em maio de 2016.



Divine tem como proponentes os amigos Marina Procházka e Samuel Pereira, com o objetivo de promover inclusão social por meio da produção audiovisual. O projeto foi aprovado pelo Financiarte e deve ser lançado este ano, com sessão na Sala de Cinema Ulysses Geremia.