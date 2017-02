3por4: Domingo na Plácido tem show com a banda Rádio Kaza Jardim

Rua do Lazer 09/02/2017 | 09h11 Atualizada em

A Rua Plácido de Castro se transforma em Rua do Lazer e da Família todos os domingos, no trecho entre a Treze de Maio e Vereador Mário Pezzi. O DJ e produtor Moisés Oliveira resolveu aproveitar a deixa e ocupar a rua também como um palco. Ele desenvolveu o projeto independente Domingo na Plácido, no qual convida artistas caxienses a se apresentarem por lá, com o objetivo de incentivar cada vez mais o consumo de cultura e a formação de público. A segunda edição ocorre neste domingo, às 16h, com show da banda Rádio Kaza Jardim.



O trio formado por Paulinha Suzuki, Lyo Suzuki e Felipe Andreola de Aguiar mostra uma interessante fusão entre rap e MPB, que estará em seu álbum debut previsto para 2017, sob a produção experiente de Lázaro Nascimento. O domingo vai contar ainda com o som DJ Muzak. Em caso de chuva, os shows serão adiados.