3por4: Domingo na Estação abre o calendário cultural de Caxias

Programe-se! 04/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Anota aí na agenda: neste domingo, tem música, literatura e artes plásticas no Largo da Estação Férrea, junto à Biblioteca Parque. Tudo gratuito. É o Domingo na Estação, que abre oficialmente o calendário cultural 2017 no município.



— Queremos trazer as pessoas para a estação, abrir os portões e chamar a comunidade — explica a titular da Secretaria Municipal da Cultura, Adriana Antunes.



A ideia, acrescenta a secretária, é tornar essa prática sistemática, com ações como essa a cada dois ou três meses. O objetivo é criar uma identificação da população com a área, promovendo a ocupação desse espaço público e oferecendo opções de lazer e cultura. Futuramente, devem ocorrer atividades similares também em outros espaços.



Neste domingo, as atividades começam às 16h, com a 19ª edição do Atelier Livre, em que artistas plásticos locais estarão produzindo e mostrando suas obras, contação de histórias, Piquenique Literário, mostra de artesanato típico de imigrantes senegaleses e haitianos e, às 16h30min, música do grupo Sabar África. O encerramento, às 17h30min, será com a Orquestra Municipal de Sopros.

Ah: as atividades são todas ao ar livre. Em caso de mau tempo, elas migram para o interior da biblioteca, exceto o Atelier Livre, que será suspenso.