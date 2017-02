3por4: Caxiense conquista prêmio da Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos

Reconhecimento 06/02/2017 | 10h30 Atualizada em

Além de combater o mal nas páginas dos quadrinhos, o herói caxiense Anjo Urbano (esse carinha aí acima da foto) tem se dedicado a outra missão: conquistar uns prêmios nacionais. O caxiense Rodrigo dos Santos, um dos criadores do personagem, recebeu o troféu de desenhista revelação pela Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos (ABRAHQ).



Já a HQ Protocolo A Ordem, que integra as histórias do herói caxiense e outras mais, foi escolhida como o Melhor Lançamento Independente de 2016 no Troféu Angelo Agostini.



Para 2017, os planos do herói voltam-se para o site de financiamento coletivo Catarse, que deve hospedar em breve a nova HQ com a participação do Anjo Urbano: ALFA – A Primeira Ordem. Avante!