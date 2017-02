3por4: Bar do Luizinho, em Caxias, promove carnaval de rua

Agito 21/02/2017 | 12h00 Atualizada em

O Bar do Luizinho arma seu bloco na rua pela primeira vez no carnaval deste ano. A festa será neste sábado, entre as 16h e 22h, na Rua Jacob Luchesi (em frente ao estabelecimento). A festa começa com show do grupo Esquenta Aí e um dos pontos altos da programação será a participação da escola de samba Mancha Verde, marcada para às 19h.



Depois das 22h, o público volta para dentro do bar, e acompanha o show do Grupo Sem Razão. O bloco do Luizinho na Jacob tem entrada franca, mas haverá arrecadação de alimentos não-perecíveis.