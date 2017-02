3por4: Bandas Yellow Cap e Guantánamo Groove se apresentam nesta sexta na Serra

Shows 10/02/2017 | 08h57 Atualizada em

A coluna indica dois shows bacanas que vão rolar nesta sexta-feira na Serra. Em Farroupilha tem atração internacional no palco do bar Muinho (Marechal Floriano Peixoto, 190). A banda alemã Yellow Cap encabeça nova turnê brasileira que começou ontem em Porto Alegre (ao lados dos caxienses da Cuscobayo) e ainda vai visitar cidades de Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo até o dia 25. A banda, natural da cidade de Görlitz, mostra um ska cheio de balanço mesclado a ritmos como funk, rock, música latina e reggae. O show começa à meia-noite, e o ingresso custa R$ 15.

Guantánamo Groove se apresenta na Paralela, às 22h30min Foto: Rodrigo Ricordi / Divulgação



Já Caxias recebe também nesta sexta os guris da Guantánamo Groove, para show na Paralela (Tronca, 3.483), às 22h30min. O trio de Santa Maria mostra um rock com identidade bem fincada no Brasil e muita groovêra (nem precisa dizer né?). Por aqui, eles tocam repertório do disco mais recente, Ocupa (2016), e do EP Boca (2014). Para aquecer, playlist de Rafael Froner e show com a banda caxiense Barbas e Bigodes. Entrada é R$ 10.