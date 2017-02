3por4: Banda Bob Shut fará último show no Caxias Soul Duetos 

Música 16/02/2017 | 09h49 Atualizada em

A programação do Caxias Soul Duetos também vai marcar a despedida de uma banda muito querida no cenário caxiense. Depois de mais de uma década de serviços prestados ao indie/pop/folk, a Bob Shut encerra a programação – e as atividades – no dia 9 de abril, às 17h, na Praça das Feiras.

Leia mais:

3por4: Terceira edição do Caxias Soul Duetos ocorre em abril

Jovem escritor autografa livro de estreia, em Caxias do Sul

Banda Maragá fará show nesta quinta, em Caxias



O trio formado por Douglas Trancoso (voz e baixo), Leonardo Vivan (guitarra) e Juliano Mengatto (voz e bateria) tem dois discos gravados, numa trajetória autoral marcada por melodias assobiáveis e letras que cabem no coração (eita, velho sentimento meu.....). Nem precisa dizer que o show será muito especial.



– Vai ser o encerramento de um longo ciclo – diz o guitarrista.Vivan conta que os integrantes seguirão projetos pessoais e que a decisão por terminar a banda foi um consenso.



De nossa parte, só resta mandar um ¿Valeu, Bob Shut!¿.