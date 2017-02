Internacional 07/02/2017 | 08h49 Atualizada em

Aproveitando o sucesso da performance de Lady Gaga no intervalo do Super Bowl — que quase quebrou a internet domingo à noite — a organização do Rock in Rio 2017 anunciou a confirmação da cantora em seu line-up.



Os "little monsters" têm papel fundamental nessa decisão, já que levaram aos Trending Topics do Twitter a hashtag #LadyGagaRockInRio2017. Gaga estará no Palco Mundo, no dia 15 de setembro, em show único no Brasil durante o ano.