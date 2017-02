3por4: 7º Jantar sob as Estrelas atrai milhares em Bento Gonçalves

Nas ruas 20/02/2017 | 09h00 Atualizada em

A coluna aplaude público e organizadores do 7º Jantar sob as Estrelas, que movimentou a Rua Herny Hugo Dreher e a Avenida Planalto, em Bento Gonçalves, na noite de sexta-feira. A temperatura agradável atraiu milhares de pessoas que transformaram as vias do bairro Planalto em um grande restaurante a céu aberto, com direito a mesas na calçada (e até mesmo na rua) para conferir a variedade da gastronomia da cidade oferecida por cerca de 25 estabelecimentos.



Foto: Natana Fontes / divulgação

Foto: Natana Fontes / divulgação

Além da culinária, o cardápio de atrações teve ainda exposição de carros antigos, lambretas e lanchas, visitas guiadas ao Museu do Imigrante e apresentações pra lá de bacanas do projeto Girando Arte e da trupe dos Vivandeiros da Alegria.

Foto: Natana Fontes / divulgação

Fica a dica para outros gestores da região. Com planejamento e parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, é possível proporcionar à cidade uma programação bacana e democrática. Todos ganham, e a população agradece.