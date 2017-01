Vontade de doce? Faça pudim de Nutella

Sem segredo 10/01/2017 | 13h56 Atualizada em

Bateu aquela vontade incontrolável de comer um doce? Está o maior calor e você quer uma sobremesa rápida e refrescante? Invista no pudim de Nutella. A receita é da cozinha da Casa Destemperados e não tem segredo. Confira:



PUDIM DE NUTELLA



:: 1 caixa de leite condensado

:: 1 caixa de leite (mesma medida)

:: 3 ovos

:: 250g de creme de avelã (Nutella)



Para a calda

:: 1 xícara (chá) de açúcar

:: 1/2 xícara (chá) de água

Você vai precisar de

:: 1 forma para pudim¿

:: Liquidificador

:: Papel-alumínio



Modo de preparo

1.Para a calda, em uma forma para pudim, derreta levemente o açúcar no fogo baixo do fogão.

2. Acrescente a água e mexa com uma colher até desmanchar bem e formar a calda. Cuide para não queimar o açúcar. Reserve.

3. Para o pudim, bata os ovos, o leite condensado, o leite e a Nutella no liquidificador por cerca de 5 minutos, até obter uma massa homogênea.

4. Despeje a massa na forma já caramelizada.

5. Leve para assar em banho-maria no forno preaquecido por cerca de 45 a 50 minutos, coberto por papel-alumínio.

6. Quando estiver firme, retire do forno e deixe gelar por duas horas na geladeira.

7. Desenforme e sirva gelado.