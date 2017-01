"Vidas Secas" é a atração do Cinema de Verão nesta segunda, em Caxias

Cinema de graça 23/01/2017 | 15h05 Atualizada em

O projeto Cinema de Verão terá sessão na Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul, às 20h30min desta segunda-feira. A exibição será o longa Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos.



Na adaptação da obra de Graciliano Ramos, uma família miserável tenta escapar da seca no sertão nordestino. Fabiano, Sinhá Vitória, seus dois filhos e a cachorra Baleia vagam sem destino e quase sem esperanças pelos confins do interior, tentando sobreviver às forças da natureza.



A programação do Cinema de Verão, que segue até o final de semana com sessões em diversos pontos de Caxias, tem entrada franca.