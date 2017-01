Últimos dias para conferir "Korvatunturi" em Gramado

Espetáculo 10/01/2017 | 12h30 Atualizada em

O espetáculo Korvatunturi estará em cartaz até sábado, no Teatro da Faurgs (São Pedro, 663), em Gramado. As apresentações ocorrem nesta terça, quinta, sexta e sábado, às 19h30min.



Numa versão especial de Natal, que conta a verdadeira história do Papai Noel, a peça mistura teatro, circo, música, acrobacias e efeitos visuais, encantando o espectador com os verdadeiros valores da vida.



Ingressos a partir de R$ 120, à venda pelo site www.korvatunturi.com.br.