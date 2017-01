Tríssia Ordovás Sartori: uma ideia de quem somos

Opinião 28/01/2017 | 06h20 Atualizada em

Sericultura é o nome da atividade desenvolvida pelo bicho da seda, que virou fonte de renda em algumas pequenas propriedades rurais por aí. O inseto é originário da China, mas está disseminado mundo a fora, garantindo a produção do tecido e a sustentabilidade de muitas famílias. Tenho pensado, sabe-se lá por que, nesse bichinho ultimamente. Imagino que tenha a ver com a metáfora que sugere, com as associações que consigo fazer entre a vida/produção dele, da minha e do resto das pessoas.



Vejam que curioso: num movimento constante da cabeça, o bicho da seda, já na fase de lagarta, produz um casulo em volta de si, a partir de um fio contínuo de cerca de 1m20cm. Ou seja, precisa fazer todo um esforço físico para dar conta daquilo que esperam dele, do tal propósito da própria vida. (E há quem canse só de subir uns lances de escada...). Ele simplesmente trabalha, com um protagonismo incrível. Vive, durante um período, exclusivamente para isso. Mas, quando a gente pensa no bicho da seda, quase sempre pensa nele como se ele fosse o casulo. Ao contrário do que parece, no entanto, não é o casulo que aloja o bicho, a relação é oposta _ é o bicho que expele o fio, constrói o casulo e nele se aloja.



O "poder" está no bicho, não na casinha provisória dele.



O nosso caso é parecido — e, aqui, refiro-me às associações recém mencionadas. Nós empreendemos força e energia para construir histórias e propósitos, mas esquecemos que eles, em boa parte das vezes, são temporários, efêmeros. E, sendo assim, eles não podem e não devem nos definir. Ou, melhor: apenas dão uma ideia do que somos (estamos!) em algum momento, em algum aspecto. Quem nos observa, quase sempre contempla um ou outro aspecto, uma ou outra faceta nossa. Só quem se aproxima de verdade — e ainda assim, com ressalvas — tem a chance de conhecer mais, de entender a complexidade que permeia cada pessoa e seu entorno. Nem sempre somos (ou quase nunca?) só o que parecemos, porque existe uma gama interminável de descobertas e relações dentro da gente. Só que também costumamos tecer casulos com nossa mente, nos encastelando e tornando desafiador nos libertarmos dessas amarras. Felizmente, assim como o bicho da seda, mais cedo ou mais tarde, nosso casulo será rompido. Só assim, depois de vermos todo aquele trabalho e energia serem descartados, podemos alçar voos mais altos, tal qual um inseto adulto.