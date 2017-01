Música 11/01/2017 | 13h45 Atualizada em

O Zero 54 (Augusto Pestana, 154), em Caxias do Sul, recebe na sexta-feira, às 23h, Etiene and The Black Souls, com o show tributo à Amy Winehouse.



No repertório, sucessos da cantora, como Back To Black e Valerie.



A entrada custa R$ 20, até as 23h, e R$25, após.