Sociedade por João Pulita

Marçal Salatino dos Reis e Débora Nicolao Cavali Foto: Luís Henrique Ramon / Divulgação

Românticos

Débora Nicolao Cavaliestava linda num modelo de Carolina Potrich, sábado, quando trocava aliançascom Marçal Salatino dos Reis. Os noivos do fim de semana reuniram um expressivogrupo de familiares e amigos nos domínios bucólicos do Altos do Vale pararatificar o amor, numa celebração abençoada pelo Frei Jaime Bettega em climaopen air, valorizando o espetacular cenário. Após a cerimônia, os noivos, aolado dos pais, Mário José Cavali e Odete Nicolao Cavali e Antonio VolneiCastilhos dos Reis e Sally Raabe Salatino, festejaram com lauto jantar seguidode homenagens dos padrinhos. A recepção teve condução da cerimonialista DanielaOrlandi Rizzi e música do dee jay Titi Branchi.

Marçal Salatino dos Reis e Débora Nicolao Cavali, sábado, quando celebravam união em clima open air no Altos do Vale Foto: Luís Henrique Ramon / Divulgação

Os pais de Marçal, Antonio Volnei Castilhos dos Reis e Sally Raabe Salatino, esbanjaram alegria e simpatia na recepção aos convidados do casamento do filho com Débora Foto: Luís Henrique Ramon / Divulgação





Mário José Cavali e Odete Nicolao Cavali, pais de Débora, emocionados na cerimônia de união da filha com Marçal Foto: Luís Henrique Ramon / Divulgação

B'day

A fisioterapeuta Natacha Torres Tonin, filha de Aloísio e Heliara Tonin, troca neste sábado, 4 de fevereiro, juras e alianças com o médico Maurício Nicola Branchi, filho de Nelson Vinícius Lopes Branchi e Gislaine Maria Nicola. A cerimônia ocupará o altar da Igreja Matriz de Farroupilha e será seguida de festa no Salão Verde da sede campestre do Recreio da Juventude.

Sim

Sandra Comandulli Dal Zotto e Walter Dal Zotto emolduram a bela filha, Leticia Comandulli Dal Zotto, que comemorou sua formatura em Nutrição, sexta-feira, no La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

A nova advogada caxiense Sabrina Guarese brindou, sexta-feira, sua graduação em festa no Don Claudino Foto: Candice Giazzon / Divulgação

Iria Pozzer Sacon encheu de afagos o filho Matheus Sacon, que celebrou formatura em Educação Física Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Amor

A bela arquiteta Jéssica Rodrigues e o jovem empresário Rafael Vergani fazem contagem regressiva para o dia do sim. Celebrarão a união dia 2 de setembro, no altar da Catedral Diocesana, com as bênçãos dos pais, os casais, João Victor e Denise de Fátima Rodrigues e Jaime José e Sonia Vergani. Após a solenidade, os noivos e seus pais recepcionarão familiares e amigos em festa nos clássicos salões da sede social do Clube Juvenil.

Persona

Delis De Zorzi Benatto, rainha da Festa da Uva representando o Clube Juvenil em 1989, ganhou afago de familiares e amigos ontem, pela passagem da data querida. Reconhecida por seu carisma e delicadeza, Delis é bacharel em Educação Física, pós-graduada em Educação do Movimento e atua com Programação Neurolinguística desde 2011.

O médico ginecologista e mastologista Fernando Vivian assumiu a direção das Ações em Saúde da Mulher Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Francisco Gomes Neto e Lívia Gomes em recente e concorrido encontro social Foto: Daniela Xu / Divulgação