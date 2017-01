Sociedade por João Pulita

Social 30/01/2017 | 06h15 Atualizada em





Rafael Hahn e Áurea Gisela Girão realizaram cerimônia numa proposta mini wedding com pompa e circunstância no luxuoso Playa Vik, em Punta del Este Foto: Julio Trindade / Divulgação

Joseane Rech Tedesco e Felipe Soares, no dia do enlace para a posteridade Foto: Gustavo Vanassi / Divulgação

Rodrigo Fattore e Elenice Passos, no mês passado, quando realizavam um sonho no altar da Capela Santa Francisca Xavier Cabrini seguido de festa no Château Lacave Foto: Leandro de Araujo / Divulgação

Jonathan Piassa e Sara Cavalli trocaram juras e alianças, recentemente, durante solenidade que ocupou a charmosa Igreja de São Gotardo Foto: Edson Pereira / Divulgação

Hiato

Zeli Dambros e Ricardo Pereira se espraiam em providencial temporada pela Cidade Maravilhosa. O casal que estreia um endereço de férias no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, retorna aos afazeres por aqui dia 7 de fevereiro.

Diploma

Valéria Gasperin Martini volta ao centro das atrações de seus familiares e amigos. Tudo por conta de sua graduação em Administração pela UCS, que será seguida de festa, dia 10 de fevereiro, no Don Claudino. A reunião terá a batuta de Sidnei Staudt que irá decorar tudo em tons de rosa. O dee jay Izequiel Carraro é promessa de alegria extra com seu set list na ocasião.

Amor

A bela Renata Cavichioli, filha de Fernando Cavichioli e Marta Cavalli celebrará seu amor por Estevan Letti, filho de João Antônio Letti (in memoriam) e da sempre elegante Terezinha Letti. A solenidade com bênçãos e juras será realizada, dia 22 de abril, no espaço Marco Luigi, instaurado no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Para a data, a noiva vestirá um modelo criado pela estilista Adriana Kavietz. Já a mãe, a mana e a sobrinha do noivo, Terezinha, Karen e Larissa, irão à cerimônia vestidas pelo estilista porto-alegrense Sérgio Pacheco, que produzirá looks em seda pura da tecelagem italiana Lagatolla. A cerimonialista Cássia Schmitt organiza tudo ao estilo boho chic.

Adriana Granzotto de Vargas e Ivan Carlos Gasparetto ratificaram, em dezembro, o amor em celebração Foto: Gerson Bisol / Divulgação

Robson Cardoso e Karla Reis em clima de felizes para sempre, retornaram da lua de mel pelo litoral catarinense Foto: Anderson Tibes / Divulgação

Jonathan Pacheco e Mariana Panozzo declararam amor eterno numa manhã ensolarada em meio aos cenários bucólicos do interior da cidade Foto: Fernando Maccagnan / Divulgação

Juliana Zamboni e Cássio Zambonin, no último dia 14, em cerimônia que ocupou a Igreja Matriz de Ana Rech Foto: Taís Griguol / Divulgação

Renata Moojen e Andrigo Zardo iniciaram o ano de vida a dois abençoando as alianças Foto: Marcelino Pauletti / Divulgação